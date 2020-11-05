facebook_pixel
    05 ноября 2020, 11:15

    Джонс призвал уважать решение Нурмагомедова об окончании карьеры бойца

    Полина Петрова

    Боксер Рой Джонс-младший призвал уважать решение чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова об окончании карьеры бойца. Американец назвал его выдающимся спортсменом, информирует газета «Известия».
    Джонс призвал уважать решение Нурмагомедова об окончании карьеры бойца

    Джонс-младший подчеркнул, что чемпион UFC в этом году потерял отца, с которым у него были очень близкие отношения.

    «Его поступки обязательно чем-то обоснованы. Они всегда взвешены и продуманы. Мы должны уважать его выбор и ни в коем случае не осуждать», — процитировал боксера iReactor.

    24 октября российский боец Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи. Он довел свою статистику до 29 побед подряд и завершил спортивную карьеру без единого поражения.