Джонс призвал уважать решение Нурмагомедова об окончании карьеры бойца

Джонс-младший подчеркнул, что чемпион UFC в этом году потерял отца, с которым у него были очень близкие отношения.

«Его поступки обязательно чем-то обоснованы. Они всегда взвешены и продуманы. Мы должны уважать его выбор и ни в коем случае не осуждать», — процитировал боксера iReactor.

24 октября российский боец Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи. Он довел свою статистику до 29 побед подряд и завершил спортивную карьеру без единого поражения.