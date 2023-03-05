Спорт 05 марта 2023, 10:01 Джон Джонс стал чемпионом UFC Джонс задушил Гана и стал чемпионом UFC в тяжелом весе Википедия

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Американец Джон Джонс победил представителя Франции Сирила Гана в главном поединке на турнире UFC 285 в США и стал новым чемпионом промоушена в тяжелом весе.

Бой завершился в первом раунде, Джонс сумел отправить соперника на канвас и прижать к сетке. После этого он переместился ему за спину и провел удушающий прием.

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Для Джонса это был первый бой за последние три года. Ранее он владел титулом UFC в полутятежелой весовой категории, однако отказался от него и перешел в тяжелый вес.

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Джонс одержал свою 27-ю победу в карьере при всего одном поражении. Для Гана это было второе поражение, также на его счету 11 побед.

В другом поединке турнира представительница Киргизии Валентина Шевченко проиграла мексиканке Алексе Грассо в бою за титул UFC в наилегчайшей весовой категории. Бой закончился сабмишеном в четвертом раунде.