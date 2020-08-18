Джон Джонс отказался от титула чемпиона UFC

«Сегодня я говорил по телефону с руководством UFC и подтверждаю, что официально освобождаю титул в полутяжелом весе. Это было невероятное путешествие, искренне благодарю всех моих фанатов и UFC», — написал американский боец на своей личной странице.

Решение спортсмен объяснил тем, что у него не получилось договориться об улучшении финансовых условий контракта. Джонс подчеркнул, что готов вернуться в промоушен ради выступления в тяжелом весе при устраивающей его зарплате.

32-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провел в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боев: 26 побед и одно поражение, еще один бой признали несостоявшимся.