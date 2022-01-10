Джоковичу восстановили визу в Австралии и выпустили из изоляции

В Австралии суд отменил решение властей об аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича и постановил немедленно выпустить спортсмена из-под изоляции. Депортировать первую ракетку мира тоже не будут, передал ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

Джокович успешно оспорил аннулирование своей визы и решение о депортации из Австралии. Слушания продолжались пять часов. Главу МВД Австралии Кэрен Эндрюс также обязали возместить все расходы в связи с судом и принять все меры для немедленного освобождения Джоковича.

Теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, куда он прибыл для участия в турнире Australian Open. У первой ракетки мира возникли проблемы с документами, подтверждающими его медотвод от вакцинации против коронавируса. После некоторой проверки австралийскую визу спортсмена аннулировали, а его самого заточили в карантинный отель и предупредили о возможном выдворении из страны. Джокович подал апелляцию, суд принял его сторону.

Вслед за Джоковичем на турнир в Австралию не пустили чешскую теннисистку Ренату Ворачову.