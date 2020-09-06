Джоковича сняли с соревнований US Open. Он случайно попал мячом в судью. Видео

Настоящей причиной стал промах теннисиста. Когда он бросил мяч в сторону арбитра, то попал в линейного судью. Момент броска попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как Джокович ракеткой отбивает мячик, после чего вытягивает руку и меняется в лице.

На этих кадрах можно увидеть, как отбитый ударом ракетки мяч летит в сторону и попадает в судью, которая падает.

По предварительным данным, мяч попал женщине в голову или шею. Удар был не очень сильный и спортсмен пытался вести переговоры с супервайзерами с просьбой принять к нему какие-либо другие меры.

«Можете оштрафовать на гейм, на сет — у вас много вариантов», — предлагал теннисист. Но в итоге Джоковича сняли.

Скандальный инцидент произошел в матче четвертого круга соревнований, когда Джокович встречался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Соперники не сумели доиграть даже один сет. Счет был 6:5 в пользу испанца. Новак успел подать 9 эйсов, Карреньо-Буста — три. При этом испанец взял одну подачу Джоковича.