Джокович высказался о смене поколений в теннисе

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о смене поколений в мужском теннисе. Он подчеркнул, что пока не собирается уходить, написала «Газета.ru».

"Ребята постарше еще держатся. Мы все еще стараемся как можно ярче светить на теннисный мир. Я говорю за себя. Я все еще хочу продолжать, выигрывать больше «Шлемов», бороться за свою страну. Сейчас меня это мотивирует больше всего. И новое поколение, если вы хотите его так называть, уже не новое. Оно уже нынешнее, состоявшееся», — сказал Джокович.

Ранее Джокович проиграл в финале Открытого чемпионата США, уступив россиянину Даниилу Медведеву.