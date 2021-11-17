Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл российского теннисиста Андрея Рублева в ходе Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщил RT.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2. С помощью победы спортсмен обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP. Ему удалось одержать победу в двух матчах подряд.

Для Рублева этот проигрыш стал первым. В третьем круге групповой стадии он провел игру с норвежским спортсменом Каспером Руудом.

При этом российский теннисист Даниил Медведев стал первым, кому удалось попасть в полуфинал турнира.