Джокович выиграл «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос». В финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Игра прошла в Париже и продлилась четыре часа и 11 минут. Циципас выиграл два первых сета, но сербу удалось перевернуть ход игры. Впервые с 2004 года в финале «Ролан Гаррос» победитель определялся в решающей партии.

Джокович стал первым теннисистом, который выиграл все четыре турнира Большого шлема по два раза.

Для Циципаса это был первый финал на «Ролан Гаррос». Джокович победил на «Ролан Гаррос» в 2016 году. Всего на счету 34-летнего серба 19 титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

В матче ½ финала Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля. Встреча продлилась четыре часа 13 минут и завершилась победой первой ракетки мира со счетом 3:6, 6:3, 7:6, 6:2. Надаль выигрывал Открытый чемпионат Франции пять раз подряд (с 2016 по 2020 год).

Джокович и Циципас встретились в восьмой раз.

Серб возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Открытая эра началась в 1968 году, когда на турнирах Большого шлема начали играть профессионалы.