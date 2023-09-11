Спорт 11 сентября 2023, 10:39 Джокович стал самым возрастным победителем US Open Обыгравший Медведева теннисист Джокович стал самым возрастным чемпионом US Open

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Теннисист Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева в финале US Open. Сербский спортсмен стал самым возрастным чемпионом этого турнира.

Предыдущий рекорд принадлежал австралийцу Кену Розуоллу, которому было 35 лет на момент победы в US Open. Джокович выиграл Открытый чемпионат США в 36-летнем возрасте.

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Встреча сербского и российского теннисистов в финале турнира продлилась три часа 17 минут. Медведев уступил сопернику со счетом 3:6, 6:7 (5), 3:6.

За победу в Открытом чемпионате США Джокович должен получить три миллиона долларов. Медведеву полагаются призовые в 1,5 миллиона долларов. После встречи счет в личных матчах составил 10:5 в пользу серба.

До начала встречи суперкомпьютер рассчитал шансы на победу российского и сербского теннисистов в финале US Open. Анализ показал, что вероятность выигрыша Медведева составляла 31,28%, а Джоковича — 68,72%.