21 ноября 2022, 19:12
Джокович стал победителем Итогового турнира АТР
Сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз в своей карьере победил на Итоговом турнире АТР. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
В финале Джокович одолел норвежца Каспера Рууда. Два сета завершились в его пользу со счетом 7:5, 6:3. В общей сложности игра длилась один час и 34 минуты.
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«Спасибо всем, кто помогает мне и подталкивает меня каждый день, без вас это было бы невозможно. Это был год взлетов», — цитируют спортсмена «Известия».
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Теннис
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