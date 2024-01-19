19 января 2024, 14:37
Джокович стал первым теннисистом в истории, сыгравшим по 100 матчей на каждом турнире «Большого шлема»
Сербский теннисист Новак Джокович проводит свой сотый матч на Открытом чемпионате Австралии — 2024. Об этом написал RT.
Соперником первой ракетки мира стал аргентинец Томас Мартин Этчеверри.
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Таким образом, серб стал первым теннисистом в истории, сыгравшим по 100 матчей на каждом турнире «Большого шлема».
Ранее СМИ сообщали, что РФС собирается пригласить Джоковича на матч между сборными России и Сербии.
Теннис
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