Джокович снова попал мячом в судью. В прошлый раз его назвали «агрессивным» и удалили

Теннисист из Сербии Новак Джокович 5 октября встретился на корте «Ролан Гаррос» с россиянином Кареном Хачановым и во время игры случайно отбыл мяч прямо в лицо судьи. Ролик опубликован в Twitter Eurosport.

Рефери не стал устраивать сцен — он не получил серьезных травм, и не стал требовать дисквалификации спортсмена. В итоге игра продолжилась и закончилась победой Джоковича в трех сетах, серб вышел в четвертьфинал турнира.

В прошлый раз, когда Джокович случайно запустил мяч в лицо судье, против него применили санкции, обвинив в «агрессивном поведении». Это произошло 6 сентября во время матча 1/8 финала US Open против Пабло Карреньо-Бусты.

Джокович в перерыве между сетами не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в судью, находившуюся за его спиной. Она упала и начала задыхаться, ее пришлось увести с поля.