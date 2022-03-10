Джокович пропустит турниры в Майами и Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович не сыграет в двух турнирах, которые пройдут в Соединенных Штатах. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Речь идет о турнирах, которые примут Майами и Индиан-Уэллс. Участвовать в них Джоковичу запретил Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Сам теннисист признался, что не рассчитывал на допуск к соревнованиям. Ранее ему пришлось пропустить Открытый чемпионат Австралии из-за отсутствия сертификата о вакцинации от коронавируса.