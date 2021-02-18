Джокович допустил, что Медведев является лучшим теннисистом в туре

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что с интересом будет наблюдать за матчем ½ финала Открытого чемпионата Австралии, в рамках которого россиянин Даниил Медведев сразится с греком Стефаносом Циципасом, написал сайт RT.

«Возможно, Медведев — лучший игрок в туре в последние несколько месяцев. У них будет очень интересный матч с Циципасом. Пожалуй, я посмотрю эту встречу с попкорном», — поделился мнением спортсмен.

Он отметил, что оба теннисиста прекрасно играют. При этом у Джоковича нет предпочтений, с кем именно встречаться в финале.