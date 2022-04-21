Джикия высказался о победе «Спартака» над ЦСКА

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обсудил с «Матч ТВ» победу команды на столичными «армейцами» в рамках четвертьфинала Кубка России по футболу.

По словам футболиста, спартаковцы хорошо отыграли матч, однако подвела реализация.

«Во втором тайме открыли игру и могли поплатиться. <…> Акинфеев — отличный вратарь, но нас подвела реализация», — цитирует Джикию RT.

Также он похвалил за игру Никиту Чернова и Леона Классена, а Самуэля Жиго он назвал отличным футболистом.

«Что касается большого количества молодых игроков, накануне мы знакомились, была такая шутка, что тяжелые времена заставляют объединиться в „Спартаке“», — добавил футболист.