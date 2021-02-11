Джикия объяснил свой отказ переходить в «Зенит»

Защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему отказался переходить в стан петербургского «Зенита». Футболиста процитировала «Газета.ru».

Джикия напомнил, что получил предложение о переходе в «Зенит» после сезона-2016/17, когда национальный чемпионат выиграли спартаковцы. По словам игрока, «сине-бело-голубые» предлагали ему серьезную зарплату, однако он ответил отказом.

«Может, сейчас это будет пафосно сказано, но за те семь-восемь месяцев в „Спартаке“ я так проникся, что не мог представить, что перейду», — признался Джикия.