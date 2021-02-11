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    11 февраля 2021, 20:22

    Джикия объяснил свой отказ переходить в «Зенит»

    Артур Блянихов

    Защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему отказался переходить в стан петербургского «Зенита». Футболиста процитировала «Газета.ru».

    Джикия напомнил, что получил предложение о переходе в «Зенит» после сезона-2016/17, когда национальный чемпионат выиграли спартаковцы. По словам игрока, «сине-бело-голубые» предлагали ему серьезную зарплату, однако он ответил отказом.

    «Может, сейчас это будет пафосно сказано, но за те семь-восемь месяцев в „Спартаке“ я так проникся, что не мог представить, что перейду», — признался Джикия.