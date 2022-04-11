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    11 апреля 2022, 10:53

    Джикия исключил вылет «Спартака» из Высшей лиги

    Артур Блянихов

    Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия обсудил с «РБ Спорт» возможный вылет команды из Высшей лиги российского чемпионата.

    «Допускал ли я возможность вылета или попадания в стыки? Нет. То есть мы настолько круты? При чем здесь круты? Давайте не будем разговаривать о зоне вылета, когда дело касается „Спартака“», — цитирует футболиста «Газета.ru».

    Он напомнил о единственном вылете спартаковцев из Высшей лиги в 1976 году. Джикия выразил надежду, что такого больше не повторится.