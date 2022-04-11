Джикия исключил вылет «Спартака» из Высшей лиги

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия обсудил с «РБ Спорт» возможный вылет команды из Высшей лиги российского чемпионата.

«Допускал ли я возможность вылета или попадания в стыки? Нет. То есть мы настолько круты? При чем здесь круты? Давайте не будем разговаривать о зоне вылета, когда дело касается „Спартака“», — цитирует футболиста «Газета.ru».

Он напомнил о единственном вылете спартаковцев из Высшей лиги в 1976 году. Джикия выразил надежду, что такого больше не повторится.