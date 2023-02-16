Спорт 16 февраля 2023, 15:57 Джефф Монсон решил отказаться от гражданства США Боец ММА Монсон заявил о намерениях отказаться от американского гражданства

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Боец ММА Джефф Монсон заявил, что находится в процессе отказа от гражданства США из-за несогласия с политикой действующей в стране власти. Об этом он рассказал журналистам ТАСС.

Весной у американского бойца смешанного стиля Джеффа Монсона останется только российский паспорт. По словам спортсмена, США ведут неправильную политику в отношении других стран и вмешиваются в их дела. Он отметил, что из-за этого страдают люди.

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«Мне все нравится в России, и я хочу, чтобы у меня остался только российский паспорт», — заявил он.

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Джефф Монсон получил гражданство РФ еще в 2018 году, в том же году его избирали в Совет депутатов городского округа Красногорск.

На протяжении 52 лет спортсмен жил в США. В этой стране он выступал в различных дисциплинах, включая несколько поединков в Абсолютном борцовском чемпионате.