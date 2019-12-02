Джефф Монсон проиграл поединок в Уфе
В Уфе в рамках Международного турнира по джиу-джитсу состоялся бой между Джеффри Монсоном и Александром Чистовым, сообщил портал «ToDay News Ufa».
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Бойцы сошлись в борьбе за «Кубок Евразии». Поединок проходил по схеме два раунда по пять минут. Оба раунда выдались напряженными — соперники не уступали друг другу на протяжении всего отведенного времени. После завершения поединка, судьи присудили победу Чистову по очкам.
Оба бойца после матча уважительно высказались друг о друге, а Джефф Монсон отметил теплый прием и высокий уровень организации турнира.