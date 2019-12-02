Джефф Монсон проиграл поединок в Уфе

Больно не будет… почти. Джефф Монсон провел мастер-класс по джиу-джитсу Подробнее

Бойцы сошлись в борьбе за «Кубок Евразии». Поединок проходил по схеме два раунда по пять минут. Оба раунда выдались напряженными — соперники не уступали друг другу на протяжении всего отведенного времени. После завершения поединка, судьи присудили победу Чистову по очкам.

Оба бойца после матча уважительно высказались друг о друге, а Джефф Монсон отметил теплый прием и высокий уровень организации турнира.