Хоккеиста Артемия Панарина приняли за Джастина Бибера. Видео
Супруга Панарина Алиса Знарок выложила видео, снятое во время семейной поездки в Мексику. В аэропорту города Тулум кто-то крикнул хоккеисту: «Джастин Бибер».
«Это ты. Ты Джастин Бибер», — пояснила мужу Знарок.
На выходе из аэропорта она спросила Артемия о том, почувствовал ли он себя Джастином Бибером.
«Перед началом сезона НХЛ мы успели слетать отдохнуть и перезагрузиться. Это наша вторая поездка в Тулум», — подписала Знарок видео, выложенное на YouTube.
Бибер однажды пародировал Панарина. В 2019 году хоккеист выложил ролик, в котором играет в хоккей с собакой.
В ответ певец снял видео, в котором обводит мяч вокруг кошки.
Артемий Панарин родился в Челябинской области, хоккеисту 29 лет. В России он играл в составе петербургского СКА. В 2015 году выиграл Кубок Гагарина. После этого перешел в Национальную хоккейную лигу и с тех пор играет в американских командах.