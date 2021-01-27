Хоккеиста Артемия Панарина приняли за Джастина Бибера. Видео

Российского нападающего клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина перепутали с поп-певцом Джастином Бибером. Это произошло в мексиканском аэропорту.

Супруга Панарина Алиса Знарок выложила видео, снятое во время семейной поездки в Мексику. В аэропорту города Тулум кто-то крикнул хоккеисту: «Джастин Бибер».

«Это ты. Ты Джастин Бибер», — пояснила мужу Знарок.

На выходе из аэропорта она спросила Артемия о том, почувствовал ли он себя Джастином Бибером.

«Перед началом сезона НХЛ мы успели слетать отдохнуть и перезагрузиться. Это наша вторая поездка в Тулум», — подписала Знарок видео, выложенное на YouTube.

Бибер однажды пародировал Панарина. В 2019 году хоккеист выложил ролик, в котором играет в хоккей с собакой.

В ответ певец снял видео, в котором обводит мяч вокруг кошки.

Артемий Панарин родился в Челябинской области, хоккеисту 29 лет. В России он играл в составе петербургского СКА. В 2015 году выиграл Кубок Гагарина. После этого перешел в Национальную хоккейную лигу и с тех пор играет в американских командах.