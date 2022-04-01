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    01 апреля 2022, 13:56

    Джанни Инфантино планирует вновь переизбираться на пост главы FIFA

    Оксана Лавнюженко

    Во время выступления на 72-м конгрессе Международной федерации футбола FIFA действующий глава организации Джанни Инфантино заявил о том, что планирует переизбираться на пост руководителя. Об этом написала «Политика сегодня».

    «Я буду переизбираться в качестве президента ФИФА», — сказал он и добавил, что будет работать с прежней самоотдачей.

    Выборы президента организации должны пройти во время 73-го конгресса в 2023 году. Если Инфантино победит, то этот срок для него станет третьим по счету.

    Он возглавил организацию в 2016 году, а в июне 2019 года был переизбран на второй срок.