Дзагоев развеял слухи об окончании карьеры

Хавбек московских «армейцев» Алан Дзагоев заверил «Чемпионат», что не намерен покидать клуб по окончании текущего сезона.

«У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация», — цитирует футболиста «Газета.ru».

Он напомнил, что его контракт со столичной командой действует еще год. Уточняется, что в составе ЦСКА Дзагоев трижды выигрывал чемпионат страны, а также четыре раза завоевывал Кубок и Суперкубок России.