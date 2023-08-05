Спорт 05 августа 2023, 11:10 Двум российским спортсменам отменили оправдательные приговоры по делу о допинге CAS отменил оправдательные приговоры бобслеисту Селихову и легкоатлету Огаркову РИА «Новости»

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил поставления Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА и признал виновными двух спортсменов. Речь идет о бобслеисте Юрии Селихове и легкоатлете Денисе Огаркове, сообщил ТАСС.

По информации агентства, спортсменов наказали после перепроверки допинг-проб, которые вывезли из России в апреле 2019 года.

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РУСАДА настаивало на дисквалификации атлетов, но Дисциплинарный антидопинговый комитет весной 2021 года оправдал спортсменов. По мнению ДАК, Селихов и Огарков не могли нести ответственность за то, что допинг попал в их организмы.

После РУСАДА обратилось с апелляцией в CAS. В итоге спортивный арбитраж отменил вердикт ДАК и признал спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.

Селихова дисквалифицировали на три года. Он сможет вернуться в спорт 30 июня 2025 года. Срок дисквалификации Огаркова истечет 5 июля 2026 года.