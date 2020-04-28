Двукратный призер Олимпийских игр по гандболу умерла в 57 лет
Советская гандболистка и заслуженный мастер спорта СССР Марина Базанова скончалась на 58-м году жизни. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу российской Федерации гандбола.
Большую часть своей карьеры Базанова выступала за киевский «Спартак». В составе этой команды она завоевала титул многократной чемпионки СССР и победителя Кубка европейских чемпионов.
После «Спартака» спортсменка попала в немецкий «Валле Бремен». Там она проявила себя как играющий тренер, а по окончании карьеры — как реабилитолог.
Гандболистка завоевала две бронзы на Олимпийских играх и три золота на мировых чемпионатах.