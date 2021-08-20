Двукратный олимпийский чемпион Рылов объяснил разницу в доходах пловцов и футболистов

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов признался, что раньше ему было обидно думать о более высокой зарплате футболистов. Однако позже он понял, что такой расклад закономерен. Об этом спортсмен рассказал в интервью YouTube-программе «Алена, блин!».

По его словам, в какой-то момент он понял, что футбол более популярен у россиян, чем плавание, поэтому более высокие гонорары футболистов объяснимы.

«Это честно с точки зрения видов спорта. Но нечестно в том плане, что некоторые люди ничего не делают и получают больше. Так сложилась жизнь», — отметил Рылов.

По его признанию, сам он получает чуть более 100 тысяч рублей в месяц.

Евгений Рылов на Олимпийских играх в Токио получил две золотые медали и одну серебряную. Также у него есть бронза Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и две победы на чемпионатах мира.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая прокомментировала высокие зарплаты российских футболистов. Она также призналась, что раньше ей было обидно из-за этого. Однако саблистка вынуждена была признать, что россияне очень любят футбол — даже вне зависимости от результатов. Слова спортсменки привел Sports.ru.