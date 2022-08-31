Двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Веденин умер в возрасте 75 лет

На 76-м году из жизни ушел фигурист Александр Веденин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания России.

Причины смерти Веденина не уточняются. Спортсмен являлся двукратным чемпионом Советского Союза, бронзовым призером лично-командного первенства СССР и Кубка СССР.

После окончания спортивной карьеры Веденин стал работать тренером советской сборной. Позднее он работал наставником и в других странах.