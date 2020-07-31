Двукратный чемпион России Кольцов завершил карьеру

«Пришло время объявить о завершении профессиональной карьеры хоккеиста», — приводит слова хоккеиста RT.

Последним клубом Кольцова был екатеринбургский «Автомобилист». Большую часть карьеры он провёл в «Салавате Юлаеве», в составе которого стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина (2011).

Кольцов поблагодарил всех, кто встречался на его пути, а также тех, кто помогал ему.