Двукратный чемпион России Кольцов завершил карьеру
Кирилл Кольцов, двукратный чемпион России по хоккею, заявил о том, что завершил свою карьеру. На данный момент спортсмену 37 лет. Об этом сообщил сайт «Чемпионат».
«Пришло время объявить о завершении профессиональной карьеры хоккеиста», — приводит слова хоккеиста RT.
Последним клубом Кольцова был екатеринбургский «Автомобилист». Большую часть карьеры он провёл в «Салавате Юлаеве», в составе которого стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина (2011).
Кольцов поблагодарил всех, кто встречался на его пути, а также тех, кто помогал ему.