Спорт 15 мая 2023, 17:04 Двукратной олимпийской чемпионке по фехтованию Дериглазовой не разрешат участвовать в турнирах FIE

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Двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Инну Дериглазову не допустят до участия в турнире FIE, который организует ​​Международная федерация фехтования. Об этом сообщил РИА «Новости» президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Он объяснил, что Инна Дериглазова является действующим офицером вооруженных сил России, поэтому нет никаких надежд на ее допуск к соревнованию.

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«Никаких перспектив по допуску. Конечно не допустят, она офицер Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Ильгар Мамедов.

Как напомнила «Политика сегодня», российских и белорусских спортсменов допускают к соревнованиям под нейтральным флагом и только в том случае, если они не имеют отношения к армии и правоохранительным органам.

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