Двукратная чемпионка мира Бодниева стала главой женской сборной России по гандболу
Исполком Федерации гандбола России назначил Людмилу Бодниеву главным тренером женской национальной сборной. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на сайт ФГР.
Раньше этот пост занимал Алексей Алексеев, однако продлевать с ним контракт отказались. Двукратная чемпионка мира с июня входила в его тренерский штаб. По словам Бодниевой, сборная вполне готова потягаться с командами Европы и даже мира.
«Я благодарна Федерации гандбола России, исполкому ФГР и лично Сергею Шишкареву (глава ФГР. — прим. ред.) за оказанное доверие», — сказала 42-летняя Бодниева.