Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали на четыре года

Российских олимпийских чемпионов по легкой атлетике Наталью Антюх и Андрея Сильнова дисквалифицировали на четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Такое решение CAS принял из-за того, что спортсмены нарушили антидопинговых правил, уточнило РИА «Новости». Срок отстранения спортсменов начнет отсчитываться с сегодняшнего дня, 7 апреля 2021 года. Кроме того, все результаты, показанные Антюх и Сильновым с 30 июня 2013 года и 8 июля 2013 года, будут аннулированы.

В середине марта медицинский комитет Российского футбольного союза (РФС) заявил, что проведет собственное расследование по случаям с футболистами, подозреваемыми в применении допинга. Речь идет о 2013 годе. Председатель комитета Эдуард Безуглов сообщил, что выводы о виновности футболистов делать пока преждевременно.

Ранее чемпионку Олимпийских игр в Пекине 2008 года Оксану Сливенко временно отстранили от соревнований. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) заподозрила россиянку в нарушении антидопинговых правил.