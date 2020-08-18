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    18 августа 2020, 23:53

    СМИ отправляют за рубеж сразу двух российских футболистов. Их трансферы возможны?

    Александра Каширина

    Сразу двух футболистов «Локомотива» сватают в зарубежные клубы. СМИ пишут, что Федора Смолова готов арендовать с правом выкупа «Фенербахче», есть предложения из США и Нидерландов. Алексеем Миранчуком интересуется итальянская «Аталанта». «360» обсудил с экспертами шансы на трансфер футболистов.
    СМИ отправляют за рубеж сразу двух российских футболистов. Их трансферы возможны?

    «В лучшем случае „Шериф“ молдавский»

    Российский футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что все это слухи, и не верит в возможность российских спортсменов играть за зарубежные клубы.

    «Смолов никому не нужен, в лучшем случае „Шериф“ молдавский. Это вброс», — заявил он.

    А вот Миранчуку, по словам агента, в принципе будет сложно в Италии, тем более что «Аталанта» является клубом, которому очень повезло с тренером. Если он уйдет, то клуб может превратиться в «провинциальную команду, которой он был», так как результата итальянцы достигли только благодаря наставнику.

    «Тренер в „Аталанте“ очень хороший, он его научит. Это, может быть, единственная команда в Италии, куда стоит пойти. Но я в это не верю», — указал Селюк.

    Он уверен, что поскольку Миранчук россиянин, он должен пойти в «Зенит», который сможет «подтянуть» его.

    «А Смолова никто никуда не возьмет. Во-первых, он футболист, мягко выражаясь, недостаточно хороший, чтобы так все за ним бегали. Во-вторых, у него зарплата три миллиона в „Локомотиве“, а „Фенербахче“ максимум может платить примерно 1,5 миллиона», — отметил специалист.

    По его мнению, спортсмен также не пойдет в голландские небольшие клубы, где футболистам платят по 400 тысяч евро, а «нормальный клуб Смолова не может рассматривать», в том числе и «Аякс».

    «Агентские игры»

    В свою очередь, футбольный эксперт Андрей Малосолов также настроен весьма скептически и не понимает интереса каких-либо западных или турецких клубов к Смолову.

    «Мне кажется, Федор Смолов находится в подвешенном состоянии, причем достаточно давно. Также давно он не демонстрирует тех лучших бомбардирских качеств, которые он показывал ранее и которые от него требовались. Мы помним, например, как он абсолютно неуверенно действовал в сборной России. Он и в „Локомотиве“ в общем примерно похожую ситуацию демонстрировал», — рассудил эксперт.

    По его словам, сейчас до октября будет идти заявочная трансферная кампания для продажи, реализации или покупки футболистов. Обычно в такой период появляются разные слухи, правдивые и «обычные агентские игры», когда агенты рассказывают, что есть интерес к футболисту или покупке.

    «Я думаю, что до окончания трансферной кампании мы и будем получать все эти сообщения, деля их на 10, а то и на 20. Это [Алексей Миранчук] хороший футболист, он достаточно неплохие матчи показывает у „Локомотива“. Но вот, например, в сборной России такой игры он не демонстрировал. Но если у „Аталанты“ есть интерес и они предлагают деньги, как принято выражаться, выше рынка, то конечно в таких случаях футболиста надо продавать», — отметил Малосолов.

    Он уверен, что прошлая поездка Смолова в Испанию подтвердила, что он останется в России, а Миранчуку лучше в какой-то момент переехать в сильный европейский чемпионат, чтобы «доказывать всем и самому себе свою состоятельность», так как действительно хороший молодой футболист в самом расцвете сил должен себя попробовать в более сильном чемпионате.

    А почему нет?

    Специалист и комментатор по испанскому футболу Станислав Рынкевич при этом считает, что переход будет зависеть от целей самого Федора Смолова, который только что «хлебнул» жизни в испанском чемпионате.

    «Все прекрасно понимают, что если ты остаешься в Европе, то у тебя больше возможностей для того, чтобы оставаться на виду у большого числа болельщиков», — отметил он.

    Эксперт пояснил, что европейцы смотрят европейские топ-лиги и Лигу чемпионов, в отличие от турецкой и американской лиг.

    «Если есть желание оставаться на виду, то есть смысл выбирать вариант, может, не самых больших клубов, но европейских. „Фенербахче“ позволит ему рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов или хотя бы Лигу Европы — со временем», — указал Рынкевич.

    «Другое дело, что в „Фенирбахче“ сейчас, насколько я помню, все не очень хорошо. Может, поэтому они Смоловым и интересуются. Но можно оказаться в такой ситуации, что ты вроде бы переходишь в именитый клуб, но дела там идут не очень хорошо, и ты можешь остаться в этом болоте на пару лет без результатов», — сказал он.

    По его мнению, США могут быть привлекательными «жизненным стилем», где все удобно и интересно для спортсменов.

    Рынкевич также не исключает вероятность, что Алексей Мирончук может перейти в «Аталанту», однако указал на некоторые проблемные моменты.

    «Все знают, что как правило проблема с российскими игроками не только в том, что они редко хотят уезжать, но и в том, что трансферная цена на них завышена. У нас все варятся в своем чемпионате, внутри страны они переходят из команды в команду за немножко дутые цифры — просто из-за лимита на легионеров рынок перегрет», — пояснил эксперт.

    По его мнению, сейчас «Аталанта» второй год подряд попадает в топ-4 клубов чемпионата Италии, поэтому это клуб с амбициями, у которого есть деньги. Если «Локомотив» назначит адекватную цену и окажется готов отпустить игрока в зарубежный клуб, то трансфер может состояться.

    «Учитывая то, что в „Аталанте“ уже играет, например, Малиновский, я не вижу никаких препятствий для того, чтобы там был еще один футболист из Восточной Европы», — заявил Рынкевич.

    Он также рассказал, что вариант, при котором игрок останется в России, есть всегда из-за того, что игроков с паспортом РФ клубы стараются держать у себя или возвращать из-за рубежа. Специалист напомнил и сложное положение с пандемией, когда спортсмен должен решать, готов ли он рискнуть уехать от семьи в Европу, если там вдруг начнется вторая волна.

    «У нас игроки прекрасно понимают, что будет, если будет приостановлен чемпионат, какие деньги они получат, с кем они смогут проводить свою самоизоляцию и так далее. Здесь тоже нужно взвешивать. Если ситуация с пандемией отойдет на второй план, появится вакцина или еще что-то, шансов, что наши переедут туда, как они этого хотят, конечно, гораздо больше», — отметил он.

    Новости SMI.FM