СМИ отправляют за рубеж сразу двух российских футболистов. Их трансферы возможны?

«В лучшем случае „Шериф“ молдавский»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что все это слухи, и не верит в возможность российских спортсменов играть за зарубежные клубы.

«Смолов никому не нужен, в лучшем случае „Шериф“ молдавский. Это вброс», — заявил он.

А вот Миранчуку, по словам агента, в принципе будет сложно в Италии, тем более что «Аталанта» является клубом, которому очень повезло с тренером. Если он уйдет, то клуб может превратиться в «провинциальную команду, которой он был», так как результата итальянцы достигли только благодаря наставнику.

«Тренер в „Аталанте“ очень хороший, он его научит. Это, может быть, единственная команда в Италии, куда стоит пойти. Но я в это не верю», — указал Селюк.

Он уверен, что поскольку Миранчук россиянин, он должен пойти в «Зенит», который сможет «подтянуть» его.

«А Смолова никто никуда не возьмет. Во-первых, он футболист, мягко выражаясь, недостаточно хороший, чтобы так все за ним бегали. Во-вторых, у него зарплата три миллиона в „Локомотиве“, а „Фенербахче“ максимум может платить примерно 1,5 миллиона», — отметил специалист.

По его мнению, спортсмен также не пойдет в голландские небольшие клубы, где футболистам платят по 400 тысяч евро, а «нормальный клуб Смолова не может рассматривать», в том числе и «Аякс».

«Агентские игры»

В свою очередь, футбольный эксперт Андрей Малосолов также настроен весьма скептически и не понимает интереса каких-либо западных или турецких клубов к Смолову.

«Мне кажется, Федор Смолов находится в подвешенном состоянии, причем достаточно давно. Также давно он не демонстрирует тех лучших бомбардирских качеств, которые он показывал ранее и которые от него требовались. Мы помним, например, как он абсолютно неуверенно действовал в сборной России. Он и в „Локомотиве“ в общем примерно похожую ситуацию демонстрировал», — рассудил эксперт.

По его словам, сейчас до октября будет идти заявочная трансферная кампания для продажи, реализации или покупки футболистов. Обычно в такой период появляются разные слухи, правдивые и «обычные агентские игры», когда агенты рассказывают, что есть интерес к футболисту или покупке.

«Я думаю, что до окончания трансферной кампании мы и будем получать все эти сообщения, деля их на 10, а то и на 20. Это [Алексей Миранчук] хороший футболист, он достаточно неплохие матчи показывает у „Локомотива“. Но вот, например, в сборной России такой игры он не демонстрировал. Но если у „Аталанты“ есть интерес и они предлагают деньги, как принято выражаться, выше рынка, то конечно в таких случаях футболиста надо продавать», — отметил Малосолов.

Он уверен, что прошлая поездка Смолова в Испанию подтвердила, что он останется в России, а Миранчуку лучше в какой-то момент переехать в сильный европейский чемпионат, чтобы «доказывать всем и самому себе свою состоятельность», так как действительно хороший молодой футболист в самом расцвете сил должен себя попробовать в более сильном чемпионате.

А почему нет?

Специалист и комментатор по испанскому футболу Станислав Рынкевич при этом считает, что переход будет зависеть от целей самого Федора Смолова, который только что «хлебнул» жизни в испанском чемпионате.

«Все прекрасно понимают, что если ты остаешься в Европе, то у тебя больше возможностей для того, чтобы оставаться на виду у большого числа болельщиков», — отметил он.

Эксперт пояснил, что европейцы смотрят европейские топ-лиги и Лигу чемпионов, в отличие от турецкой и американской лиг.

«Если есть желание оставаться на виду, то есть смысл выбирать вариант, может, не самых больших клубов, но европейских. „Фенербахче“ позволит ему рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов или хотя бы Лигу Европы — со временем», — указал Рынкевич.

«Другое дело, что в „Фенирбахче“ сейчас, насколько я помню, все не очень хорошо. Может, поэтому они Смоловым и интересуются. Но можно оказаться в такой ситуации, что ты вроде бы переходишь в именитый клуб, но дела там идут не очень хорошо, и ты можешь остаться в этом болоте на пару лет без результатов», — сказал он.

По его мнению, США могут быть привлекательными «жизненным стилем», где все удобно и интересно для спортсменов.

Рынкевич также не исключает вероятность, что Алексей Мирончук может перейти в «Аталанту», однако указал на некоторые проблемные моменты.

«Все знают, что как правило проблема с российскими игроками не только в том, что они редко хотят уезжать, но и в том, что трансферная цена на них завышена. У нас все варятся в своем чемпионате, внутри страны они переходят из команды в команду за немножко дутые цифры — просто из-за лимита на легионеров рынок перегрет», — пояснил эксперт.

По его мнению, сейчас «Аталанта» второй год подряд попадает в топ-4 клубов чемпионата Италии, поэтому это клуб с амбициями, у которого есть деньги. Если «Локомотив» назначит адекватную цену и окажется готов отпустить игрока в зарубежный клуб, то трансфер может состояться.

«Учитывая то, что в „Аталанте“ уже играет, например, Малиновский, я не вижу никаких препятствий для того, чтобы там был еще один футболист из Восточной Европы», — заявил Рынкевич.

Он также рассказал, что вариант, при котором игрок останется в России, есть всегда из-за того, что игроков с паспортом РФ клубы стараются держать у себя или возвращать из-за рубежа. Специалист напомнил и сложное положение с пандемией, когда спортсмен должен решать, готов ли он рискнуть уехать от семьи в Европу, если там вдруг начнется вторая волна.

«У нас игроки прекрасно понимают, что будет, если будет приостановлен чемпионат, какие деньги они получат, с кем они смогут проводить свою самоизоляцию и так далее. Здесь тоже нужно взвешивать. Если ситуация с пандемией отойдет на второй план, появится вакцина или еще что-то, шансов, что наши переедут туда, как они этого хотят, конечно, гораздо больше», — отметил он.