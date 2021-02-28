Двух горнолыжниц увезли на вертолете после травм на Кубке мира

Норвежскую горнолыжницу Кайсу Викхоф Ли доставили в больницу на вертолете. Она упала на соревнованиях по супергиганту на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фасса в Италии.

Спортсменка упала во время воскресного заезда, покатилась по склону и врезалась в защитное ограждение. Норвежка несколько раз ударилась головой. После падения 22-летняя девушка кричала от боли и держалась за ногу.

Спортсменке оказывали первую медицинскую помощь в течение 23 минут, после чего ее положили на носилки и погрузили в вертолет.

Спустя несколько минут 27-летняя австрийская горнолыжница Розина Шнеебергер тоже упала. Она зацепилась лыжей за флажок. Девушка несколько раз перевернулась и врезалась в защитную сетку.

Обеих спортсменок доставили в больницу на вертолете. После этого организаторы прервали соревнования.

Викхоф Ли занимает 13-е место в общем зачете Кубка мира по горнолыжному спорту, а Шнеебергер — 67-е. В нынешнем сезоне норвежка завоевала серебро на этапе Гармиш-Партенкирхен. Это ее первая медаль в карьере.

Из россиянок в финальный заезд в дисциплине супергигант вышла Юлия Плешкова. В общем зачете она занимает 79-ю строчку. Еще одна представительница РФ Екатерина Ткаченко в общем зачете расположилась на 97-й строчке.