Дворцовый мост в Петербурге подсветят в цвета Евро-2020

В дни Евро-2020 жители и гости Санкт-Петербурга смогут полюбоваться необычной подсветкой Дворцового моста, написали «Невские новости». Кроме того, изменят иллюминацию на Большом проспекте Петроградской стороны.

В дни Евро-2020 Дворцовый мост с помощью 600 светодиодных ламп подсветят в цвета турнира — бирюзовым, оранжевым и зеленым. Подсветку будут включать в 23:15 и отключать около трех часов ночи.

Также с 11 июня по 11 июля Большой проспект Петроградской стороны подсветят синим цветом. Заниматься городской иллюминацией будут специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» дистанционно.