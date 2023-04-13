Спорт 13 апреля 2023, 19:22 Дворец дзюдо открылся в Академическом районе Екатеринбурга

Читать 360tv в

Дворец дзюдо открыли в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу АО СЗ «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС»).

Здание расположилось в квадрате улиц Вильгельма де Геннина — Сахарова — Чкалова-Парина, неподалеку от Преображенского парка. Он может вместить в себя порядка двух тысяч человек. На территории дворца пройдет Международный фестиваль университетского спорта. После завершения фестиваля там начнет работать государственная областная школа по самбо и дзюдо.