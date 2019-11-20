«Двойные стандарты»: Россию лишат Олимпиады и домашнего этапа чемпионата Европы?

Президент МОК Томас Бах заявил, что не имеет отношения к вопросу участия или неучастия российских спортсменов в Олимпиаде 2020 года. По его словам, решение будут принимать WADA и CAS. Российская бегунья Мария Фарносова, рассказала «360», что для спортсмена значат Олимпийские игры и почему нужно пустить россиян на Игры в Токио.

«Олимпийские игры для спортсмена — огромная цель всей его спортивной карьеры. Конечно, когда этого права участия и в принципе победы его лишают, это очень серьезный психологический удар. Я надеюсь, что что-то изменится и допустят всю сборную. В том числе и легкоатлетов», — заявила Фарсонова.

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Бегунья сама была участницей антидопингового скандала, за которой ее дисквалифицировали и лишили титулов олимпийской чемпионки 2012 года, чемпионки мира 2011 года и чемпионки Европы 2010 года. Тем не менее она выразила надежду на то, что для России все хорошо закончится и российские спортсмены смогут показать себя на Олимпиаде 2020 года. Однако, по ее мнению, в спортивном мире сейчас царят двойные стандарты.

«Тут идут двойные стандарты. Конечно, с сильнейшим спортсменом, соперником, рождается еще более сильный результат. Должно быть какое-то жесткое решение», — заключила спортсменка.

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Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев заявил, что расследование дела, связанного с РУСАДА, не имеет никакого отношения к участию РФ в Олимпийских играх Японии и проведению на территории страны чемпионата Европы по футболу.

«Поскольку даже на случай приостановления статуса РУСАДА есть возможные варианты, чтобы эту норму закрыть. На основании договора аутсорсинга мы можем пригласить антидопинговое агенство Белоруссии и осуществлять антидопинговую работу временно при помощи него. Или же есть варианты межнационального антидопингового агентства», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что продолжение и усиление допинговой войны против России связано с приближающимися Олимпийскими играми в Токио и этапом ЧЕ по футболу в Санкт-Петербурге.

«Юридических оснований лишения прав российской сборной выступать на Играх или проводить чемпионат по футболу нет», — заключил Алексееев.

Он отметил, что вся шумиха, связанная со сравнением баз данных, которые есть у WADA и которые есть у нас (передавалась в январе) неуместно.

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В ноябре 2015 года комиссия Ричарда Паунда провела расследование РУСАДА и Московской антидопинговой лаборатории — их подозревали в манипуляциях с допинг-пробами российских легкоатлетов. В результате WADA принял решение лишить аккредитации обе организации. После этого в учреждениях полностью сменилось руководство.

В 2018 году WADA решил восстановить РУСАДА в правах, но при соблюдении одного условия. Организация должна была до конца года передать базы данных Московской антидопинговой лаборатории. После того, РУСАДА его выполнил, WADA подтвердила его соответствие международному антидопинговому соглашению.

Однако в сентябре этого года журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в изменении переданных ил лаборатории данных. Британское издание The Telegraph написало, что при проверке LIMS эксперты WADA нашли несоответствия в полученных данных — это натолкнуло их на подозрения в подмене.

Спустя несколько дней глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск заявил, что WADA начал процесс отстранения РУСАДА — если в течение трех недель агенство не сможет объяснить обнаруженные несоответствия, его лишат статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

8 октября министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что Россия направила WADA все необходимые разъяснения, ответив на 30 вопросов.

WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию, который тот составил по отношению к ситуации с РУСАДА, в ходе заседания исполкома 9 декабря. Тогда же будут опубликованы и сами рекомендации.

Если против РУСАДА введут санкции, российских спортсменов могут не допустить до участия в международных соревнованиях, в том числе — в Олимпийских играх в Токио 2020.