Двое российских футболистов попали в число 100 лучших на групповом этапе Евро-2020

Форвард сборной России по футболу Артем Дзюба и полузащитник национальной команды Далер Кузяев попали в топ-100 лучших игроков группового этапа чемпионата Европы. Рейтинг появился сайте статистического портала WhoScored.

По итогам трех матчей Дзюбе дали среднюю оценку 6,93. Он занял 84-е место. Кузяев с оценкой 6,90 оказался на 91-й позиции.

Первое место в рейтинге отдали полузащитнику сборной Бельгии Кевину де Брейне. Он расположился на верхней строчке топ-100 с оценкой 8,84. Второе место занял капитан португальской сборной Криштиану Роналду оценкой 8,06. Замыкает тройку лидеров полузащитник команды Нидерландов Френки де Йонг (7,87).

Россияне не смогли выйти в плей-офф Евро. Дзюба забил на чемпионате один гол с пенальти и оформил одну голевую передачу. Кузяев результативными действиями на матчах не отметился. Судьба команды Станислава Черчесова решилась 21 июня, когда их разгромили датчане со счетом 4:1.

Матчи 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня. Уэльс сыграет с Данией, Италия — с Австрией, Нидерланды встретятся с Чехией, Бельгия 0 с Португалией, Хорватия — с Испанией.

Действующий чемпион мира — команда Франции — сразится со Швейцарией, Англия проведет матч с Германией, а Швеция — с Украиной.