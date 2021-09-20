Встреча футболистов Украины и Италии во время квалификации Сурдлимпийских игр ознаменовалась курьезным случаем. Во время первого тайма на поле выбежали две собаки, а во втором — конь.

Животных долго не могли убрать с газона, сообщило издание «Подъем» в Telegram. Их появление не помешало украинцам обыграть итальянских соперников всухую — 3:0.

Участие в Сурдлимпийских играх принимают спортсмены с нарушениями слуха. Соревнования состоятся в Бразилии с 5 по 21 декабря 2021 года.