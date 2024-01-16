Спорт 16 января 2024, 07:21 Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Каролину» в НХЛ Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Каролину» в матче НХЛ РИА «Новости»

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Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» одержали победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2.

Российский защитник калифорнийского клуба Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

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«Кингз» прервали восьмиматчевую серию поражений в матчах заокеанской лиги и занимают третью строчку в Тихоокеанском дивизионе. «Харрикейнз» с 53 очками идут на втором месте в Столичном дивизионе.

Всего в нынешнем сезоне 28-летний Гавриков провел 35 матчей, забросил три шайбы и сделал девять результативных передач.

Ранее стало известно, что российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин примет участие в программе помощи хоккеистам НХЛ, которая способствует лечению от наркотической или алкогольной зависимости.