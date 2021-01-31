Две медали на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве получили россияне. Видео

Дмитрий Карлагачев занял первое место в мужской гонке на этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом», который прошел 30 января на Воробьевых горах в Москве. София Надыршина стала второй среди женщин. Она уступила австрийке Даниэле Ульбинг.

Карлагачев заявил ТАСС, что оценивает свое выступление на десять баллов из десяти возможных. Он добавил, что подошел к этапу с холодной головой.

«Организация отличная, живая музыка, выступления, красивый свет по всему склону, который отлично видно уже со старта. С точки зрения организационных моментов все классно, нигде такого нет, Москва особенная. Когда поднимаешься наверх, то слышно, как кричат болельщики, это очень приятно», — отметил Карлагачев.

София Нардышева победил в двух предыдущих этапах кубка и лидирует в общем зачете. Как заявила 17-летняя россиянка, она рада хорошему результату.

«Было много зрителей, которые болели и поддерживали, многие болельщики смотрели соревнования дома. Не передать словами, как это приятно, заряжает на новые победы», — отметила Надыршина.

Следующий этап Кубка мира по сноуборду пройдет на башкирском на курорте «Банное», 6 и 7 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила Красноярску проводить чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году.