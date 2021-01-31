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    31 января 2021, 01:27

    Две медали на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве получили россияне. Видео

    Анастасия Кукова

    Дмитрий Карлагачев занял первое место в мужской гонке на этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом», который прошел 30 января на Воробьевых горах в Москве. София Надыршина стала второй среди женщин. Она уступила австрийке Даниэле Ульбинг.
    Две медали на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве получили россияне. Видео

    Карлагачев заявил ТАСС, что оценивает свое выступление на десять баллов из десяти возможных. Он добавил, что подошел к этапу с холодной головой.

    «Организация отличная, живая музыка, выступления, красивый свет по всему склону, который отлично видно уже со старта. С точки зрения организационных моментов все классно, нигде такого нет, Москва особенная. Когда поднимаешься наверх, то слышно, как кричат болельщики, это очень приятно», — отметил Карлагачев.

    София Нардышева победил в двух предыдущих этапах кубка и лидирует в общем зачете. Как заявила 17-летняя россиянка, она рада хорошему результату.

    «Было много зрителей, которые болели и поддерживали, многие болельщики смотрели соревнования дома. Не передать словами, как это приятно, заряжает на новые победы», — отметила Надыршина.

    Следующий этап Кубка мира по сноуборду пройдет на башкирском на курорте «Банное», 6 и 7 февраля.

    Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила Красноярску проводить чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году.