Спорт 15 января 2023, 01:05 Двадцать российских теннисистов приехали в Мельбурн для участия в Australian Open Australian Open с участием российских теннисистов стартует 16 января в Мельбурне РИА «Новости»

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Восемь теннисистов из России поведут 16 января матчи первого круга на чемпионате Австралии (Australian Open) в Мельбурне. В общей сложности в турнире примет участие 20 россиян, сообщил ТАСС.

Турнир проводится с 1905 года, теннисисты будут играть на покрытии «хард». Россиянин Даниил Медведев сыграет с американцем Маркосом Гироном. Оливия Гадеки поборется с россиянкой Полиной Кудерметовой.

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Противником Карена Хачанова станет испанец Бернабе Запата Мералльес. Павел Котов выйдет против голландца Таллона Грикспура. Один из самых ожидаемых матчей — Андрея Рублева и победителя USA Open австралийца Доминика Тима — состоится 17 января. Тогда же россиянин Роман Сафиуллин сыграет с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

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Ранее сообщалось, что организаторы разрешили теннисистам с положительным тестом на коронавирус принимать участие в соревнованиях. Главное, чтобы это не отражалось на их самочувствии.