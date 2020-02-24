Два российских хоккеиста НХЛ попали в аварию

Россияне Игорь Шестеркин и Павел Бучневич, выступающие за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» Национальной хоккейной лиги (НХЛ), попали в аварию. Об этом сообщила пресс-служба команды.

По словам президента «Нью-Йорк Рейнджерс» Джона Дэвидсона, ДТП произошло в воскресенье, 23 февраля. За рулем находился вратарь Игорь Шестеркин, нападающий Павел Бучневич сидел на пассажирском кресле. В результате Шестеркин получил перелом ребра и пропустит минимум две недели. После этого его состояние оценят снова. Бучневич не получил повреждений.

Для Шестеркина этот сезон первый в НХЛ. 22 февраля он повторил рекорд клуба, победив в семи матчах подряд. До этого подобное удавалось лишь Джиму Генри в 1942 году, сообщила пресс-служба хоккейной лиги. В игре «Рейнджерс» с «Сан-Хосе» (3:2) Шестеркин сделал 44 сейва.

Бучневич за сезон провел 61 матч, забросив 14 шайб при 23 результативных передачах.