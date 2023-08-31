Спорт 31 августа 2023, 01:16 Два пилота моточемпионата погибли при столкновении во время гонки в Бразилии Portal Roma News: на моточемпионате Бразилии при столкновении погибли два пилота Соцсети

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Пилоты столкнулись во время гонки в классе Moto1000GP в Бразилии. Авария стала смертельной, сообщил Portal Roma News.

Чемпионат состоялся в минувшие выходные на Международном автодроме в Каскавеле. Пилот Андре Вериссимо Кардосо упал посреди трассы во время заезда. Его не заметил другой пилот Эрико Вериссимо да Роши и на полной скорости влетел в гонщика.

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Кардосо скончался от полученных травм. Да Роши экстренно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь. Он умер во время операции — медики не смогли реанимировать его после остановки сердца.

В мае 2022 года сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, пилот Haas Мик Шумахер, попал в серьезную аварию во время Гран-при Монако. Болид молодого человека разбился на две части после столкновения с барьерами. Шумахер-младший сумел самостоятельно выбрался из машины.