Спорт 16 марта 2023, 07:12 Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Баффало» Гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало» в матче НХЛ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду победили «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Основное время завершилось со счетом 4:4, в серии послематчевых буллитов точнее оказались игроки столичного клуба.

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Капитан «Кэпиталз», россиянин Александр Овечкин записал на свой счет гол и результативную передачу. Его соотечественник Евгений Кузнецов также отличился заброшенной шайбой. Овечкина признали первой звездой встречи.

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Овечкин забросил свою 817-ю шайбу в матчах НХЛ. Рекордсменом по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки, до которого российскому хоккеисту осталось 77 голов.

«Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Востока, набрав 73 очка.