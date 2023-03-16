16 марта 2023, 07:12
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Баффало»
Гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду победили «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Основное время завершилось со счетом 4:4, в серии послематчевых буллитов точнее оказались игроки столичного клуба.
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Капитан «Кэпиталз», россиянин Александр Овечкин записал на свой счет гол и результативную передачу. Его соотечественник Евгений Кузнецов также отличился заброшенной шайбой. Овечкина признали первой звездой встречи.
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Овечкин забросил свою 817-ю шайбу в матчах НХЛ. Рекордсменом по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки, до которого российскому хоккеисту осталось 77 голов.
«Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Востока, набрав 73 очка.
Хоккей
Александр Овечкин
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