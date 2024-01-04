Спорт 04 января 2024, 08:03 Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» в НХЛ, Овечкин и Кузнецов набрали по два очка РИА «Новости»

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«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду проиграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин записал на свой счет две результативные передачи. Всего 38-летний нападающий в текущем сезоне набрал 24 очка (8 голов+16 передач).

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Его соотечественник, форвард Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой и голевым пасом, он стал третьей звездой матча.

«Вашингтон» после 36 проведенных матчей идет на девятом месте Восточной конференции и на данный момент не попадает в зону плей-офф.

Овечкин продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов в НХЛ. В его активе 830 заброшенных шайб, тогда как Гретцки за карьеру 894 гола в заокеанской лиге.