Кикнадзе признался, что два года на посту гендиректора «Локо» были для него интересны и подарили ему новый опыт. По его мнению, московская команда сильна как в спортивном, так и в административно-управленческом плане.

«Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года», — цитирует Кикнадзе «Газета.ru».