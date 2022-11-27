Спорт 27 ноября 2022, 18:52 Два мяча в воротах команды Бельгии сделали сборную Марокко лидером группы на ЧМ Сборная Марокко одержала победу над командой Бельгии на чемпионате мира Unsplash

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Встреча сборной Бельгии и команды Марокко в рамках второго тура группового этапа на чемпионате мира по футболу в Катаре закончилась со счетом 0:2. Победа вывела команду африканской страны в лидеры группы F.

Разрыв в счете мог стать еще больше, когда в дополнительное время первого тайма полузащитник Хаким Зиеш поразил ворота бельгийцев. Но судьи гол не засчитали после просмотра записи.

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В результате счет команды открыли только во второй половине игры. Штрафным ударом полузащитник Абдельхамида Сабири принес сборной Марокко первый гол.

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Попытки команды Бельгии отыграться ни к чему не привели В дополнительное время нападающий Закария Абухляль закрепил победу еще одним мячом в ворота соперников.

По итогам игры команда Марокко оказалась на первом месте в группе с четырьмя баллами в активе. Бельгийцы с тремя баллами опустились на вторую строчку.