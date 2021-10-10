Российская фигуристка победила на турнире в Финляндии и установила два мировых рекорда

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей международного турнира Finlandia Trophy, за время которого побила мировой рекорд Алены Косторной по сумме баллов за короткую и произвольную программу. Саму Косторную Валиева оставила на третьем месте в соревновании.

Как уточнил ТАСС, сумма балов за две программы Валиевой составила 249,24 балла. Прошлый рекорд принадлежал Костороной, которая получила 247,59 балла в финале серии Гран-при 2019 года. Кроме того, Камила Валиева в этот раз побила мировой рекорд отдельно по произвольной программе. Она набрала 174,31 балла. Предыдущее мировое достижение принадлежало Александре Трусовой с количеством баллов 166,62.

На втором месте в соревнованиях в Финляндии оказалась российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Третье место заняла Алена Косторная.

Фигуристке Камиле Валиевой сейчас 15 лет. Она уже завоевала титул чемпионки мира среди юниорок. Текущий сезон стал первым для успешной спортсменки, когда она выступает на взрослом уровне. Валиева — воспитанница тренера Этери Тутберидзе.

Елизавете Туктамышевой 24 года, она завоевывала победы в чемпионатах мира и Европы. Кроме того, она победила в финале серии Гран-при в одиночном катании. Алене Косторной 18 лет, она выиграла титул чемпионки Европы в 2020 году.