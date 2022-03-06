Два легионера покинули хоккейный клуб «Нефтехимик» перед матчем с «Трактором»

Клуб «Нефтехимик» в ближайшее время должен принять участие в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. При этом перед игрой команду покинули финский вратарь Франс Туохимаа и американец Дэн Секстон. Об этом сообщила «Политика сегодня».

В ближайшее время «Нефтехимик» должен сразиться с «Трактором», однако клуб лишился сразу двух спортсменов. Федерация хоккея Финляндии настояла на том, чтобы спортсмены покинули Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Руководство клуба ожидало подобного исхода событий, поэтому в ближайшем матче пост вратаря займет Александр Судницин.