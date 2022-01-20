В петербургском «Зените» сразу у двоих игроков была выявлена коронавирусная инфекция. Как сообщило издание Sport24 со ссылкой на источник, вирусом заразились защитники Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев.

Сейчас оба спортсмена находятся на изоляции. Они не принимали участия в товарищеском матче против «Эмирейтс», который прошел в среду, 19 января, написала «Свободная пресса».

Если судить по фото и видео с последних тренировок, футболисты не были допущены и к ним.