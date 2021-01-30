Два футболиста клуба «Пари Сен-Жермен» заболели COVID-19

Положительным оказался тест на коронавирус у двух игроков футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Спортсменов отправили на самоизоляцию.

COVID-19 подтвердили у Марко Верратти и Абду Диалло, сообщила пресс-служба ПСЖ. Они входят в основной состав команды.

«Марко Верратти и Абду Диалло получили положительный результат теста ПЦР на Sars-Cov2. Поэтому они отправлены на самоизоляцию, как предписывает соответствующий медицинский протокол», — указано в публикации.

Верратти и Диалло не смогут принять участвовать в выездном матче в рамках 22-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна», который запланирован на 31 января.

ПСЖ и «Лилль» набрали в чемпионате Франции по 45 очков и делят между собой первое место. Но у парижской команды есть преимущества по дополнительным показателям.

Власти Франции закрыли границы для желающих выехать за рубеж и вернуться. Исключение сделано для стран-членов Евросоюза. Из Франции туда можно будет попасть только при наличии отрицательного ПЦР-теста.